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Спад литовской экономики в первом квартале нынешнего года по сравнению с последним кварталом прошлого года был меньше, чем в среднем по Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат.
Ekonomika
Ekonomika
© Shutterstock

Валовый внутренний продукт (ВВП) за квартал уменьшился на 0,2%, во всем ЕС спад экономики составил 3,3%, а только в еврозоне - 3,8%.

В Латвии ВВП за квартал уменьшился на 2,9%, Эстония не привела новых данных.

В первом квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года рост экономики Литвы составил 2,5%, а спад экономики Латвии - 1,5%.

Во всем ЕС экономический спад за год составил 2,6%, в еврозоне - 3,2%.

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