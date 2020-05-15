Валовый внутренний продукт (ВВП) за квартал уменьшился на 0,2%, во всем ЕС спад экономики составил 3,3%, а только в еврозоне - 3,8%.

В Латвии ВВП за квартал уменьшился на 2,9%, Эстония не привела новых данных.

В первом квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года рост экономики Литвы составил 2,5%, а спад экономики Латвии - 1,5%.

Во всем ЕС экономический спад за год составил 2,6%, в еврозоне - 3,2%.