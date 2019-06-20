Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Литве в прошлом году были одними из самых низких во всем Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат.
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Уровень цен на продукты питания в стране в прошлом году составлял 82% среднего показателя по ЕС, показывают обнародованные в четверг данные Евростата. Более низкие цены в прошлом году фиксировались только в Польше (69%), Румынии (66%) и Болгарии (76%).

Цены на алкогольные напитки в Литве в прошлом году составили 94% среднего уровня по ЕС, на табачные изделия – 63%.

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В Латвии цены на продукты питания и безалкогольные напитки в прошлом году составил 93% среднего показателя ЕС, на алкогольные напитки – 109%, на табачные изделия – 65%, в Эстонии – 95%, 126% и 68% соответственно.

Самыми дорогими продукты питания и безалкогольные напитки были в Дании (130% среднего уровня по ЕС), в Люксембурге (125%) и Австрии (125%), алкоголь - в Финляндии (182%), Ирландии (177%) и в Швеции (152%), а табачные изделия – в Великобритании (204%), Ирландии (201%) и Франции (141%).

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