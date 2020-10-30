Евростат: безработица в Литве в сентябре была выше средней в ЕС

За месяц уровень безработицы в Литве повысился на 0,2 пункта, а за год - на 3,1 пункта и в сентябре был 9,8%, показывают данные Евростата.
В Латвии безработица была 8,4% – на 2,4 пункта выше, чем год назад, но на 0,4 пункта ниже, чем месяц назад. Эстония новые данные не привела, однако в августе в стране уровень безработицы был 8% - на 4 пункта выше, чем в августе прошлого года.
Во всем ЕС безработица за год выросла на 0,9 пункта, а за месяц ее уровень не изменился и был 7,5%.
Безработица среди молодежи до 25 лет в Литве за год выросла на 14,6 пункта до 27,7%, во всем ЕС этот показатель был 17,1% или на 2,1 пункта выше.
В сентябре в Литве работы не было у 144 тыс. человек, из них 27 тыс. была молодежь до 25 лет.
Со ссылкой на предварительные данные Евростат сообщает, что во всем ЕС работы не было у 15,99 млн человек.
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