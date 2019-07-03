В целом по ЕС уровень безработицы за год понизился на 0,6 пункта до 6,3%.
В конце мая в Литве не имели работы 85 тыс. человек. Безработица среди молодёжи в возрасте до 25 лет за год снизилась на 0,3 пункта до 10,7% (14,3% по всему ЕС).
В Латвии уровень безработицы за год понизился на 1,3 пункта, а месячный уровень остался без изменения на уровне 6,4%. Эстония не представила последние данные в Статистическую службу ЕС.
Евростат, опираясь на предварительные данные, сообщает, что в мае в ЕС было зарегистрировано 15,7 млн безработных.
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