Пармезан и хамон стали в России своего рода символами "санкционки". С итальянским сыром все правильно: он действительно попал под российские контрсанкции, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным 6 августа 2014 года в ответ на введенные неделей раньше секторальные экономические санкции ЕС. А вот испанскому свиному деликатесу путь на российские прилавки был перекрыт на полгода раньше, еще до вооруженного конфликта на востоке Украине.

Что общего у испанского хамона и турецких помидоров

Так что хамон, вопреки широко распространенному заблуждению, является жертвой не "войны санкций", а российского протекционизма. И именно по этой причине Европейский Союз 3 января 2018 года официально обратится во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой наложить на Россию штраф в размере 1,39 миллиарда евро, о чем агентству Reuters стало известно 20 декабря.

Чтобы получше разобраться в этом конфликте, стоит вспомнить историю с турецкими помидорами. Формально запрет на их поставки в РФ стал частью того экономического наказания, которому Москва подвергла Турцию за сбитый ею в ноябре 2015 года российский бомбардировщик Су-24. Однако после того, как президент Путин меньше чем через год простил своего извинившегося турецкого коллегу Эрдогана и часть санкций снял, запрет на импорт турецких помидоров продолжал еще долго действовать, а затем был снят лишь частично.

Чем дольше помидоры не пускали в Россию, тем яснее становилось: происходит это вовсе не из-за потери самолета и гибели летчика. Эти трагические события стали всего лишь поводом для проведения политики, направленной на то, чтобы поддержать отечественных овощеводов, избавив их от лишней конкуренции.

Подобный протекционизм многим россиянам, особенно аграриям, явно по душе, но он противоречит правилам ВТО. А Россия вступала в эту организацию в том числе и для того, чтобы иметь механизмы для защиты своих экспортеров от протекционизма и дискриминации на внешних рынках. Поэтому не стоит удивляться, если теперь к этим же механизмам прибегает другой член ВТО — Евросоюз.

Несоразмерные меры Россельхознадзора

И тут мы возвращаемся к истории, в которой роль турецких помидоров исполняет европейская свинина, а поводом для того, чтобы перекрыть ей доступ на российский рынок и избавить отечественных животноводов от лишней конкуренции, стала вспышка африканской чумы свиней (АЧС) на восточной границе Польши и в странах Балтии. Воспользовавшись этим предлогом, Россельхознадзор 25 января 2014 года закрыл российские границы для свиной продукции из всех 28 стран ЕС.

Россия, конечно же, имела полное право и даже обязанность принять меры по ветеринарной защите своей территории от этой неизлечимой для свиней (и безопасной для человека) болезни. Однако она приостановила поставки не просто из соответствующих хозяйств, не из отдельных регионов соседних стран, а, повторим, сразу из всего Евросоюза, закрыв рынок РФ в том числе для того самого хамона, который засаливают и вялят в далекой Испании за тысячи километров от мест вспышки АЧС.

Подобная реакция российской стороны выглядела абсолютно несоразмерной и сразу же наводила на мысль, что речь тут идет не о легитимной защитной мере, а об откровенном протекционизме. Тем более, что Беларусь (откуда АЧС, придя из России, и попала на восток Польши) Россельхознадзор в то же самое время закрывать не стал, ограничившись лишь запретом на поставки из отдельных белорусских хозяйств.

Запрет отменен, но продовольственное эмбарго сохраняется

В результате Евросоюз пожаловался в ВТО, где дело рассмотрел апелляционный орган, который признал, что принятые российской стороной ограничительные меры, действительно, были несоразмерными и должны быть отменены. И вот, спустя почти четыре года, Россельхознадзор фактически признал, что действовал тогда неправомерно: 6 декабря 2017 года он опубликовал на своем сайте сообщение о том, что все его указания, касающиеся данного дела, утратили силу.

Соответственно, пояснил далее Россельхознадзор, "поставки живых свиней, продуктов убоя свиней, мяса свинины и продукции, содержащей мясо свинины, могут быть возобновлены со всей территории Европейского союза". Исключение составляют перечисленные далее "неблагополучные по данному заболеванию" административные территории в Чехии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше, а также Сардиния в Италии, где с АЧС не могут справиться вот уже многие годы (как, собственно, и в самой России). Короче говоря, российское ведомство наконец-то приняло корректное профессиональное решение, соответствующее правилам ВТО.

Так что же, хамон возвращается? Нет, конечно. Ведь, как справедливо говорится в конце сообщения, Россельхознадзор снял лишь "технические запреты ветеринарного характера", тогда как продовольственное эмбарго продолжает действовать, и свинина из ЕС подпадает под этот широкомасштабный политический запрет на импорт иностранных продуктов питания. Причем в такие дела, как санкции и контрсанкции, ВТО всеми силами старается не вмешиваться, так что опасаться каких-то штрафных мер в данном случае, похоже, не приходится.

А что же это тогда за штраф в размере почти 1,4 миллиарда евро, выплаты которого Евросоюз начнет добиваться от России с самого начала 2018 года? В Брюсселе считают: раз российская сторона неправомерно ввела в январе 2014 года тотальный запрет на импорт свинины из стран ЕС, значит, она должна возместить ущерб от своего нелегитимного решения. А в качестве конкретной суммы был взят общий объем поставок европейской свинины в РФ за 2013 год.