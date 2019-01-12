Евросоюз намерен выделить 800 тысяч евро на проект описи еврейских кладбищ в Восточной и Южной Европе.
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Еврейские общины внесли существенный вклад в культуру Европы", — заявил директор отделения Еврокомиссии по вопросам образования и культуры Мишель Манье. Сохранение еврейских кладбищ является частью "общей ответственности за историю и культурное наследие Европы", добавил он.

Около полутора тысяч кладбищ в Греции, Молдавии, Словакии, Литве и Украине предстоит нанести на карту, сообщили в этот же день представители проекта ESJF, который занимается сохранением еврейских захоронений в Европе. Их фотосъемку будут проводить с помощью беспилотных летательных аппаратов. К проекту намерены привлечь и местных жителей, чтобы места погребения стали частью местного наследия.

Статьи по теме:
В Ванджёгале открыт мемориал убитым евреям  (9)
75 лет назад нацисты уничтожили Минское гетто  (9)

Представитель проекта Филип Кармель особо выделил его значимость для молодых европейцев и для борьбы с ростом антисемитизма. "Кладбища часто являются последним осязаемым свидетельством столетий жизни евреев в городах и деревнях Европы, которые были истреблены Холокостом", — подчеркивает он.

С момента своего появления в 2015 году представителям ESJF удалось сохранить 120 еврейских кладбищ в семи странах Центральной и Восточной Европы.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В Шяуляй из мостовой извлекают старые камни еврейских надгробий (83)

В городе Шяуляй из разных мест извлекают старые камни...

Уникальное место в Вильнюсе не удостоено даже указателя (11)

Узкая , изрытая выбоинами дорога ведет к замусоренной...

Шяуляй: раскопки рядом с еврейским кладбищем привели к конфликту (9)

Шяуляйская мэрия намерена ждать решения раввинов...

В крупных городах Литвы вспомнят жертв Холокоста (19)

В Вильнюсе и Паневежисе в пятницу пройдут...

Бизнес

Евросоюз выделит 800 тысяч евро на опись еврейских кладбищ в Литве, Украине и других странах Европы (4)

Евросоюз намерен выделить 800 тысяч евро на проект...

В Литве предлагают ввести акциз на необработанный табак (5)

Если правительство и парламент Литвы одобрят, то с...

Индийцы не отступают: обещают создать в Рокишкисе тысячи рабочих мест (43)

Осенью индийские компании сообщили о крупных...

Покупатели штурмуют закрывающийся на реконструкцию магазин Maximа (2)

10 января – последний день работы закрывающегося на...

После сравнения цен в магазинах Литвы эксперты пришли к неожиданным выводам (21)

Завершился 2018 год, портал Pricer.lt проанализировал цены...

TOP новостей

Евросоюз выделит 800 тысяч евро на опись еврейских кладбищ в Литве, Украине и других странах Европы (4)

Евросоюз намерен выделить 800 тысяч евро на проект...

Суд: Литва должна признавать однополые браки, заключенные за границей Департамент согласен - белорус получит вид на жительство (178)

В пятницу Конституционный суд (КС) Литвы заявил, что...

Прогноз: во второй половине января также ожидаются холода (3)

Погода в последние дни заставляет жителей Литвы...

Политики Литвы придумали новый способ запрета курения на балконах (57)

Депутаты литовского парламента представят...

Налоговая инспекция Литвы сообщает об ошибке и просит проверить данные (9)

Некоторые налогоплательщики в Литве с опозданием...