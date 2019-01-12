"Еврейские общины внесли существенный вклад в культуру Европы", — заявил директор отделения Еврокомиссии по вопросам образования и культуры Мишель Манье. Сохранение еврейских кладбищ является частью "общей ответственности за историю и культурное наследие Европы", добавил он.
Около полутора тысяч кладбищ в Греции, Молдавии, Словакии, Литве и Украине предстоит нанести на карту, сообщили в этот же день представители проекта ESJF, который занимается сохранением еврейских захоронений в Европе. Их фотосъемку будут проводить с помощью беспилотных летательных аппаратов. К проекту намерены привлечь и местных жителей, чтобы места погребения стали частью местного наследия.
Представитель проекта Филип Кармель особо выделил его значимость для молодых европейцев и для борьбы с ростом антисемитизма. "Кладбища часто являются последним осязаемым свидетельством столетий жизни евреев в городах и деревнях Европы, которые были истреблены Холокостом", — подчеркивает он.
С момента своего появления в 2015 году представителям ESJF удалось сохранить 120 еврейских кладбищ в семи странах Центральной и Восточной Европы.
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