Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России

Санкции были введены 31 июля 2014 года в связи с "действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине", и ужесточены в сентябре того же года. В марте 2015 года санкции были привязаны к минским договоренностям, которые изначально планировалось реализовать до 31 декабря того же года. Так как этого не произошло, штрафные меры не были сняты.
Они распространяются на финансовый, энергетический и оборонный сектора, а также на поставки продукции двойного назначения. В частности, ограничен доступ к рынку капитала для ряда крупных российских финансовых институтов, энергетических и оборонных предприятий, запрещен экспорт и импорт вооружений между Россией и странами ЕС, а также ограничены поставки в РФ технологий и услуг, которые могут быть использованы для нефтедобычи.
Какие еще санкции ЕС ввел против России
ЕС напоминает, что помимо экономических санкций против России из-за кризисной ситуации в Украине были приняты также другие штрафные меры. В частности, запреты на въезд и заморозки активов, которые касаются 164 лиц и 44 организаций и действуют до 15 марта 2019 года. Кроме того, санкции, введенные в связи с аннексией Крыма, действуют до 23 июня 2019 года.
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