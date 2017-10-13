В ходе очередного совещания в Брюсселе на уровне экспертов в четверг, 12 октября, целый ряд стран ЕС настаивали на том, чтобы сначала Еврокомиссия провела переговоры с Россией об условиях эксплуатации этого газопровода, другие государства выступили против этого.

Ранее Еврокомиссия в поисках компромисса предложила провести предварительные переговоры с Россией по "Северному потоку-2". Юристы ЕС, однако, пришли к выводу, что такие переговоры не входят в компетенцию Еврокомиссии, поскольку она не вправе требовать переговоров об объекте, находящемся вне территории Евросоюза.

Напомним, что в ходе своего недавнего визита в Литву, ответственный за вопросы конкуренции еврокомиссар Маргрет Вестагер заявила, что ЕС не заинтересован в развитии данного газопровода, однако у него нет правовых возможностей остановить этот проект.

"Как сказал председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, проект Nord Stream не является проектом европейского интереса. (...) Я считаю, мы признали, что у нас нет правовых средств, чтобы предотвратить проект, но у нас есть правовое основание обеспечить, чтобы Nord Stream не находился в правовом вакууме. Если что-то произойдет, то было бы очень хорошо иметь соглашение, что делать с инфраструктурой", - сказала М.Вестагер на пресс-конференции в Вильнюсе.

Литва против, Германия - в меньшинстве

В продолжающемся споре Германия, поддерживающая проект "Северный поток-2", оказалась в меньшинстве, так как многие другие страны солидарны с Польшей и республиками Балтии, выступающими против прокладки нового газопровода из России, отмечает DW со ссылкой на агентство dpa.

Эстония, в настоящее время председательствующая в ЕС, выразила намерение найти выход из создавшейся ситуации, сообщили дипломатические источники.

Литва считает, что проект, который развивают российский "Газпром" и несколько европейских компаний, увеличит зависимость Европы от российского газа и нанесет удар по Украине как по транзитному государству. Развивающие данный проект компании хотят, чтобы газопровод проходил по дну Балтийского моря и пересекал территориальные воды Дании до выхода на Германию.

Ответственный за политику в области климата и энергетику член ЕК Мигель Ариас Каньете недавно заявил, что Nord Stream 2 не соответствует целям энергетической политики ЕС. Сторонники газопровода говорят, что он позволит снизить цены на газ в Европе.

"Северный поток - 2" должен быть проложен по дну Балтийского моря рядом с уже проложенным "Северным потоком - 1" в 2018 году и введен в эксплуатацию в 2019-м.

Критики обеспокоены тем, что в результате в Европу будет поступать еще больше газа из России - страны, которая находится под санкциями ЕС из-за конфликта вокруг Украины.