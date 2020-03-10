Европейский инвестбанк предоставит компании группы Ignitis 60 млн евро кредита

Во вторник Ignitis grupe сообщила, что кредит планируется вернуть до конца 2035 года. Он предоставлен при поддержке Европейского фонда стратегических инвестиций (ESIF).
Проект парка 29-ти ветряных установок реализуется в польском регионе Померания, что почти в 50 км от Гданьска. Строительство, начатое в июле прошлого года, планируется завершить весной следующего года, парк в год будет производить около 300 гигаватт-часов электроэнергии, которая будет поставляться почти 75 тыс. домашних хозяйств.
В сентябре прошлого года Ignitis grupe сообщила, что на инвестицию в проект ветряных парков в Польше будет выделено 127 млн евро.
Литовский энергохолдинг приобрел Pomerania Invall в мае прошлого года.
TOP новостей
Попытки Кремля вытеснить банки SEB и Swedbank – реальная угроза или фантазия? (188)
Россия пытается вытеснить шведские банки из стран...
Итальянцы отзывают заказы, литовских молочников ждут тяжелые времена (5)
После того как Италия объявила карантин на своей...
Президент Литвы: стремление к созданию государства всеобщего благосостояния осложнит коронавирус (74)
Стремление к созданию государства всеобщего...
Из-за угрозы коронавируса шяуляйский ресторан проводит эксперимент (2)
"Столик забронирован", – такие таблички 9 марта стояли...
Сквернялис намерен вывести "из тени" 600-700 млн евро (14)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что...