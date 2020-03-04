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Европейский банк развития предоставил Литве долгосрочный кредит в 100 млн евро. Средства будут направлены на обновление и строительство зданий для учреждений культуры, здравоохранения, спорта.
Европейский банк развития предоставит Литве 100 млн евро кредита
© DELFI / Kiril Čachovskij

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока и заместитель управляющего банка Томаш Бочек в среду подписали договор о предоставлении кредита, сообщил Минфин.

На эти средства будут финансироваться проекты, предусмотренные в программе госинвестиций на 2019–2021 годы – в целом более 60 проектов, общая стоимость которых достигает 201 млн евро.

С 1996 года банк в Литве финансировал проекты на совокупную сумму более чем в 500 млн евро.

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