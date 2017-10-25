В понимании евросоюзного права "командированный работник" — это любой человек, которого работодатель отправляет в другую страну ЕС для оказания на месте услуг. Правила оплаты труда до сих пор регулировались директивой от 1996 года, принятой до знаменитого расширения Евросоюза в 2004-м и создающей преимущества для предприятий из стран с традиционно низким уровнем оплаты труда. Например, если латвийская строительная компания получает контракт на строительство жилых домов в Вене, то ее работники, находясь в Австрии, будут продолжать платить налоги и делать социальные взносы в Латвии; их зарплата не должна быть ниже австрийской минималки, но оплачивать сверхурочные строителям могут по латвийским расценкам.
В марте 2016 года под давлением стран Западной Европы Еврокомиссия взялась реформировать Директиву о командированных работниках (posted workers). Цель поправок — заставить предприятия обеспечить командированным работникам через какое-то время такие же условия труда, какие имеют их иностранные коллеги, особенно в том, что касается зарплат, выплаты бонусов, страховок и т.п. На практике это означает, что работник, командированный латвийским работодателем, скажем, в Данию, должен будет через какое-то время получать за выездной период не меньше, чем его датский коллега.
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