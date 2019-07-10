Еврокомиссия увеличила прогноз роста ВВП Литвы

ЕК прогнозирует, что внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы в этом году вырастет на 3,1%, что на 0,4 проц. пункта больше, чем ожидалось в мае этого года (2,7%). В летнем прогнозе комиссии указывается, что хорошее положение на рынке труда и сокращение налогообложения трудовой силы поощряют частное потребление, ускорилось усвоение средств Евросоюза – инвестиции, а экспорт страны сохраняет иммунитет против настроений международной торговли.
Прогноз роста ВВП на следующий год остается неизменным – экономический рост замедлится до 2,4%. По мнению ЕК, внутренний спрос в следующем году по-прежнему будет поощрять рост литовской экономики, однако ожидается ослабление спроса в странах, являющихся основными рынками литовского экспорта.
Прогноз среднегодовой инфляции на этот год увеличен на 0,1 проц. пункта до 2,2%. Прогноз инфляции на 2020 год остался неизменным – 2,1%.
По мнению ЕК, с сокращением цен на нефть, цены на энергетические продукты будут оказывать меньшее давление на рост инфляции, чем в последние годы. Между тем, динамика роста зарплат по-прежнему будет весомо влиять на цены на услуги, составляющие основную структурную часть инфляции.
Ожидается, что латвийская экономика в этом году вырастет на 3%, а в следующем году – на 2,8%, между тем эстонской экономике прогнозируется рост ВВП в 2,9 и 2,3% соответственно. Общий экономический рост в ЕС в этом году должен составить 1,4%, а в 2020 году – 1,6%, только в зоне евро – соответственно 1,2% и 1,4%.
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