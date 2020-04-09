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Еврокомиссия (ЕК) утвердила подготовленную Литвой схему помощи на 110 млн евро, предназначенную для поддержки бизнеса во время кризиса с коронавирусом.
Europos Komisija
Europos Komisija
© Reuters / Scanpix

Схема помощи утверждена в рамках принятой ЕК системы временной помощи государства, сообщила в среду комиссия.

"В рамках этой системы можно предоставлять госгарантии под кредиты, предназначенные для поддержания экономики Литвы во время вспышки коронавируса. Это поможет компаниям удовлетворить неотложные потребности в оборотном капитале и продолжить свою деятельность во время пандемии и после нее", – цитируют слова члена ЕК Маргрет Вестагер, ответственной за политику конкуренции.

Правительство Литвы предусмотрело для гарантий более 800 млн евро – на такую сумму государство готово предоставить кредиты банкам под бизнес-кредиты.

ru.DELFI.lt
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