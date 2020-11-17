"Я рада возможности сообщить, что сегодня Литва по программе SURE получит в форме кредитов 300 млн евро, которые направлены на помощь в сохранении рабочих мест в Литве во время пандемии. Скоро Литва получит еще 302 млн евро. Европа с вами", - написала в своем твиттере председатель ЕК.
По утверждению Министерства финансов, кредит состоит из двух частей - 200 млн евро на пять лет под 0% и 100 млн евро на 30 лет под 0,3%.
Еще один кредит в размере 302,3 млн евро должен прийти в Литве в первом квартале следующего года.
"Сохранение рабочих мест важно для более быстрого восстановления экономики", - заявил в сообщении министерства временный министр финансов Вилюс Шапока.
Комиссия заявляет, что во вторник перевела уже вторую выплату в 14 млрд евро по программе SURE, выпустив вторую эмиссию социальных облигаций.
В конце октября Италии, Испании и Польше было выделено 17 млрд евро.
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