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Европейская комиссия выделила Литве во вторник кредит в 300 млн евро для помощи в сохранении рабочих мест во время пандемии коронавируса, сообщила Европейская комиссия (ЕК). Всего по программе SURE Литва получит более 600 млн евро кредитов.
Eurai
Eurai
© Unsplash

"Я рада возможности сообщить, что сегодня Литва по программе SURE получит в форме кредитов 300 млн евро, которые направлены на помощь в сохранении рабочих мест в Литве во время пандемии. Скоро Литва получит еще 302 млн евро. Европа с вами", - написала в своем твиттере председатель ЕК.

По утверждению Министерства финансов, кредит состоит из двух частей - 200 млн евро на пять лет под 0% и 100 млн евро на 30 лет под 0,3%.

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Еще один кредит в размере 302,3 млн евро должен прийти в Литве в первом квартале следующего года.

"Сохранение рабочих мест важно для более быстрого восстановления экономики", - заявил в сообщении министерства временный министр финансов Вилюс Шапока.

Комиссия заявляет, что во вторник перевела уже вторую выплату в 14 млрд евро по программе SURE, выпустив вторую эмиссию социальных облигаций.

В конце октября Италии, Испании и Польше было выделено 17 млрд евро.

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