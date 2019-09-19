По ее словам, это позволит предпринять дальнейшие решения, необходимые для снижения платы за терминал СПГ с 2020 года по 23–25 млн евро ежегодно.
В декабре прошлого года сейм Литвы принял решение о том, что Литва с 2024 года будет обеспечивать долгосрочные поставки СПГ путем приобретения судна-хранилища терминала. Это позволит распределить расходы на деятельность терминала не на десятилетний период аренды судна-хранилища, как сейчас, а равномерно на весь намечаемые период работы.
"Это решение Еврокомиссии подтверждает наш выбор долгосрочной стратегии СПГ, в которой терминал СПГ как альтернативный источник природного газа играет важную роль, как в смысле энергетической безопасности, так и обеспечения ценовой конкуренции газа, и сейчас, и после 2024 года", – отметил в сообщении министерства глава ведомства Жигимантас Вайчюнас.
С целью снижения затрат на содержание терминала СПГ с января 2020 года, до этого срока должны быть приняты решения оператором терминала – компанией Klaipedos nafta, а также Государственной службой регулирования энергетики, по установлению тарифов на природный газ, а одновременно сеймом должны быть приняты решения по госгарантии.
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