Еврокомиссия обвиняет Amazon в незаконном получении налоговых льгот

Евросоюз потребовал от американской компании Amazon доплатить в европейский бюджет сотни миллионов евро налогов, от которых корпорация ушла в результате "полюбовной" сделки с властями Люксембурга, где зарегистрирован головной европейский офис Amazon.
Amazon
© Reuters / Scanpix

Иску предшествовало трехлетнее расследование о налоговом соглашении между американским ритейлером и Люксембургом.

В заключении говорится, что сделка носила характер "государственной поддержки".

Ранее в этом году Еврокомиссия предъявила аналогичные требования на сумму 13 миллиардов евро (11 миллиардов фунтов стерлингов) компании Apple, получившей налоговые льготы в Ирландии.

Евросоюз обвиняет Ирландию в предоставлении незаконной государственной поддержки компании Apple, благодаря которой в республике появилось около 4000 рабочих мест, в результате заключенного специального налогового соглашения. Apple подает апелляцию.

Налоговое соглашение между Люксембургом и Amazon было заключено в 2003 году.

Тогда председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер занимал пост премьер-министра Люксембурга.

Представители Еврокомиссии отказались от комментариев. От Amazon получить комментарии также не удалось.

Прежде в Еврокомиссии заявляли, что "предварительное рассмотрение позволяет классифицировать налоговое соглашение, как государственную поддержку Люксембургом компании Amazon".

Amazon, однако, отрицает факт получения особого налогового режима в Люксембурге: "На нас распространяются те же налоговые правила, что и на другие компании, действующие здесь".

Помимо этих налоговых расследований, Европейская комиссия собирается объявить о своих планах по борьбе с мошенничеством при уплате НДС, в результате которого Евросоюз ежегодно недополучает налогов на 150 миллиардов евро.

Ожидается, что в среду будет объявлено о масштабной налоговой реформе, которая, в том числе, затронет и правила, касающиеся начисления НДС при международных расчетах.

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