Еврокомиссия обвиняет Amazon в незаконном получении налоговых льгот

Иску предшествовало трехлетнее расследование о налоговом соглашении между американским ритейлером и Люксембургом.
В заключении говорится, что сделка носила характер "государственной поддержки".
Ранее в этом году Еврокомиссия предъявила аналогичные требования на сумму 13 миллиардов евро (11 миллиардов фунтов стерлингов) компании Apple, получившей налоговые льготы в Ирландии.
Евросоюз обвиняет Ирландию в предоставлении незаконной государственной поддержки компании Apple, благодаря которой в республике появилось около 4000 рабочих мест, в результате заключенного специального налогового соглашения. Apple подает апелляцию.
Налоговое соглашение между Люксембургом и Amazon было заключено в 2003 году.
Тогда председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер занимал пост премьер-министра Люксембурга.
Представители Еврокомиссии отказались от комментариев. От Amazon получить комментарии также не удалось.
Прежде в Еврокомиссии заявляли, что "предварительное рассмотрение позволяет классифицировать налоговое соглашение, как государственную поддержку Люксембургом компании Amazon".
Amazon, однако, отрицает факт получения особого налогового режима в Люксембурге: "На нас распространяются те же налоговые правила, что и на другие компании, действующие здесь".
Помимо этих налоговых расследований, Европейская комиссия собирается объявить о своих планах по борьбе с мошенничеством при уплате НДС, в результате которого Евросоюз ежегодно недополучает налогов на 150 миллиардов евро.
Ожидается, что в среду будет объявлено о масштабной налоговой реформе, которая, в том числе, затронет и правила, касающиеся начисления НДС при международных расчетах.
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