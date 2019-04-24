Еврокомиссия: Государство сможет выделить почти 400 млн евро на развитие "зелёной" энергетики

Аурелия Верницкайте, советник министра энергетики Литвы, сказала BNS, что сумма поддержки указана предварительная, она рассчитана в текущих ценах, которые будут меняться в зависимости от рыночных цен.

Как сказано в сообщении Министерства энергетики Литвы, поддержка электростанций, использующих возобновляемые источники энергии (ВИЭ), будет распространяться через технологически нейтральные аукционы. В них смогут участвовать солнечные, ветряные и работающие на биомассе электростанции.

"Разрешение Европейской комиссии необходимо, чтобы мы могли осенью объявить новые аукционы по развитию экологически чистой энергии на основе лучшей европейской практики. Это означает, что мы будем производить ещё более чистую электроэнергию в Литве и снизим нашу зависимость от импорта электроэнергии", - сказал министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Маргрет Вестагер, комиссар по конкурентной политике, заявила, что "эта схема поможет Литве перейти на низкоуглеродистое и экологически устойчивое энергоснабжение для достижения экологических целей ЕС и с соблюдением правил государственной помощи".

ЕК отмечает, что новый режим поможет Литве довести к 2025 году 38% возобновляемых источников энергии в общем потреблении энергии. Схема поддержки будет действовать до 1 июля 2025 г. или до достижения предела 38%.

Национальная энергетическая стратегия предусматривает, что использующие ВИЭ электростанции в 2025 году будут производить в два раза больше электроэнергии, чем сегодня, что позволит на 30% уменьшить потребность в импорте электроэнергии.