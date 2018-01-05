Нет данных о том, что в страны Восточной и Центральной Ервопы поставляются продукты питания худшего качества, говорит ответственный за вопросы здравоохранения и безопасность продуктов питания еврокомиссар Витянис Повилас Андрюкайтис.
© Shutterstock

"Нет объективных данных о том, что такой дискриминации подвергаются только страны Восточной и Центральной Европы. Когда страны - члены представили анализ, он показал, что проблемы есть во всем Евросоюзе (ЕС). Совершенно понятно желание (защитить свою страну – BNS), но исследования не позволяют сделать вывод, что имеет место дискриминация среди новых и старых государств ЕС", - сказал В. П. Андрюкайтис в пятницу комиссии сейма Литвы по вопросу разного качества продуктов питания.

Статьи по теме:
Продукты второго сорта: ЕК оплатит исследования "неправильной" колы и шоколада  (17)
Качество продуктов в ЕС: Восточной Европе пообещали, что она перестанет быть "мусорным ведром"  (41)

"Эти проблемы есть в Германии, в Бельгии, как ни странно, Латвия сказала, что у них нет проблем. Почему латыши не нашли проблем? Может, быть их методика исследований была иной, нежели в Литве, но латыши сказали, что у них нет проблем (с товарами разного качества - BNS)", – добавил еврокомиссар.

Вместе с тем он призвал "не злоупотреблять догмой, что есть люди второго сорта - в Литве, и люди первого сорта - в Германии".

"Мне бы не хотелось соглашаться с мыслью о разделительной линии между Востоком и Западом. Если бы я стал комментировать глубже и каждый случай, то мы бы увидели, что картинка куда более сложная, чем кажется на первый взгляд", - подчеркнул В. П. Андрюкайтис.

Сейм в октябре сформировал комиссию для выяснения вопроса, почему отличаются продукты питания одной и той же марки в Литве и других странах ЕС. Она должна закончить проверку до начала весенней сессии парламента - до 10 марта.

Проверка начата после того, как Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) в прошлом году объявила, что отличается состав некоторых продуктов питания, продаваемых в Германии и Литве. Производители говорят, что эти претензии необоснованны, потому что на разных рынках отличаются вкусы потребителей, а не качество продуктов.

Один из вопросов, которым занимается парламентская комиссия - почему ГПВС провела исследование качества продуктов позже, чем другие государства Восточной и Центральной Европы.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей
Статьи по теме:

Двойные стандарты: переплачивают ли жители Литвы за потенциально более дешевые продукты (28)

В Европе уже не первый месяц проходят дискуссии о том,...

Бизнес

Китай начал выдавать специальные визы "зарубежным талантам" (3)

Китайские власти начали выдавать специальные...

Apple признала уязвимость всех своих устройств (1)

Компания Apple признала, что все ее устройства — как...

Топ-5 летающих в Литву авиакомпаний (3)

В 2017 году в воздушном пространстве Литвы больше всего...

Еврокомиссар: нет данных, что в Восточную Европу поступают продукты худшего качества (20)

Нет данных о том, что в страны Восточной и Центральной...

Бизнес почувствовал возросшую конкуренцию на литовском рынке поставок газа (6)

Летом прошлого года истек срок скидки на цену на газ...

TOP новостей

Депутаты просят Центробанк расследовать ситуацию с ростом цен в Литве (74)

Члены парламентской фракции Союза...

Итоги года: самолеты НАТО сопроводили 130 российских самолетов (38)

Дислоцированные в Литве и Эстонии истребители миссии...

Решается судьба книг Руты Ванагайте (26)

Писатель Рута Ванагайте вскоре узнает, что ждет ее...

Топ-5 летающих в Литву авиакомпаний (3)

В 2017 году в воздушном пространстве Литвы больше всего...

После сообщения о строительстве заводов в Каунасе подорожали квартиры (8)

В конце 2017 года в Каунасе начали быстро расти цены на...