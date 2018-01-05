"Нет объективных данных о том, что такой дискриминации подвергаются только страны Восточной и Центральной Европы. Когда страны - члены представили анализ, он показал, что проблемы есть во всем Евросоюзе (ЕС). Совершенно понятно желание (защитить свою страну – BNS), но исследования не позволяют сделать вывод, что имеет место дискриминация среди новых и старых государств ЕС", - сказал В. П. Андрюкайтис в пятницу комиссии сейма Литвы по вопросу разного качества продуктов питания.

"Эти проблемы есть в Германии, в Бельгии, как ни странно, Латвия сказала, что у них нет проблем. Почему латыши не нашли проблем? Может, быть их методика исследований была иной, нежели в Литве, но латыши сказали, что у них нет проблем (с товарами разного качества - BNS)", – добавил еврокомиссар.

Вместе с тем он призвал "не злоупотреблять догмой, что есть люди второго сорта - в Литве, и люди первого сорта - в Германии".

"Мне бы не хотелось соглашаться с мыслью о разделительной линии между Востоком и Западом. Если бы я стал комментировать глубже и каждый случай, то мы бы увидели, что картинка куда более сложная, чем кажется на первый взгляд", - подчеркнул В. П. Андрюкайтис.

Сейм в октябре сформировал комиссию для выяснения вопроса, почему отличаются продукты питания одной и той же марки в Литве и других странах ЕС. Она должна закончить проверку до начала весенней сессии парламента - до 10 марта.

Проверка начата после того, как Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) в прошлом году объявила, что отличается состав некоторых продуктов питания, продаваемых в Германии и Литве. Производители говорят, что эти претензии необоснованны, потому что на разных рынках отличаются вкусы потребителей, а не качество продуктов.

Один из вопросов, которым занимается парламентская комиссия - почему ГПВС провела исследование качества продуктов позже, чем другие государства Восточной и Центральной Европы.