Банк сообщил, что на прошлой неделе получил разрешение ЕЦБ на осуществление объединения, которое выходит за границы одного государства. После объединения деятельность группы будет координировать банк в Эстонии, а деятельность в Литве и Латвии будет осуществляться через отделения в этих странах.
Окончание слияния банков планируется 2 января 2019 года.
Договор об объединении, которое выходит за границы одного государства, банки в Балтийских странах подписали в конце марта, а в мае Luminor получил разрешение ЕЦБ учредить в Латвии и Литве отделения и начать их работу.
Несмотря на объединение клиенты Luminor будут и в дальнейшем пользоваться обычными услугами и продуктами банка.
Luminor - третий по величине поставщик финансовых услуг в регионе Балтийских стран, на него приходится 16% рынка вкладов и 23% рынка кредитов в регионе.
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