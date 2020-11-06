Евробарометр: литовцы оптимистично оценивают экономику страны и отчет ЕС по COVID

56% респондентов Литвы утверждали, что хорошо оценивают экономическую ситуацию, в среднем в ЕС таких было значительно меньше – 34%.

Кроме того, Литва и Греция были единственными странами, в которых число положительных оценок экономики страны, по сравнению с прошлыми прогнозами, выросло. В Литве этот показатель вырос на десять процентных пунктов, а в Греции – на девять.

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Лучше, чем в Литве, экономику своей страны оценили жители шести стран, среди них и жители Эстонии.

Литовцы также были вторыми в ЕС после Ирландии по оптимистичным оценкам будущего сообщества – такое мнение разделяли 75% литовских респондентов. В Ирландии таких был 81%, а в среднем в ЕС – 60%.

По доверию к ЕС как организации литовцы были третьими – ЕС доверяют 59% респондентов в Литве. При этом, по сравнению с прежними опросами, их число сократилось на семь процентных пунктов. Средний показатель доверия в ЕС – 43%.

В ответ просьбу оценить усилия ЕС в борьбе с пандемией коронавируса, 59% респондентов ответили, что были удовлетворены ею, по этому показателю Литва была пятой в Евросоюзе. Средний показатель по блоку – 45%.

37% литовцев считают, что важнее всего выделять финансы для создания лекарства или вакцины от COVID-19 – столько же, как и в среднем в ЕС.

Опрос Евробарометра проведен летом этого года, с 9 июня по 26 августа. В Литве были опрошены 1005 респондентов, в целом в ЕС – 26,6 тысяч.