Компания сообщила, что в четверг переняла в собственность от частных инвесторов 156 аптек, действующих под названием Apoteksgruppen.

В начале февраля Euroapotheca приобрела компанию Apoteksgruppen i Sverige Holding, контролирующую сеть из 189 аптек Apoteksgruppen, которым предоставляют все услуги франшизы и управления.

"В исключительно короткие сроки нам удалось полностью завершить обе сделки по приобретению сети Apoteksgruppen - с сегодняшнего дня мы можем полностью приступить к деятельности на шведском рынке", - сказала для пресс-релиза председатель правлений Euroapotheca и Apoteksgruppen Раймонда Кижене.

Euroapotheca инвестирует в приобретение аптечной сети в Швеции более 300 млн евро.

В конце января Euroapotheca также сообщила, что покупает в Эстонии за неназванную сумму аптечную суть финского капитала Ulikooli Apteek и эстонское предприятие оптовой торговли Medapta.