Самый высокий риск нищеты среди пожилых людей зафиксирован в Эстонии — 54% населения старше 65 лет находятся за чертой бедности. На втором месте Латвия (50%), на третьем — Литва (41%).
Далее по списку следуют Болгария, Хорватия, Кипр и Мальта — там угрозе нищеты подвержены 20-30% пенсионеров. В среднем по ЕС показатель составляет 15%. Лучше всего живут пенсионеры в Словакии, Франции, Греции, Венгрии, Люксембурге, Дании — в этих странах в группу риска попадают только 6-10% представителей этой группы населения.
Eurostat также отмечает существование большого гендерного разрыва в доходах пожилых людей. В странах Евросоюза женщины получают пенсию в среднем на 30% меньше, чем мужчины. К примеру, в соседней Латвии разница в доходах женщин и мужчин составляет 9%.
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