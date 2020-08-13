По словам руководителя и главы правления European Merchant Bank Моники Римкунайте-Бложе, в течение двух ближайших месяцев банк планирует предоставить кредмтов малому бизнесу на 1 млн евро, а также до конца нынешнего года увеличить кредитный портфель до 15 млн евро. Банк планирует предоставлять кредиты на период не короче 12-24 месяцев. Планирующаяся сумма одного займа - до 20 тыс. евро, годовые - начиная с 15%.
В будущем банк планирует расширять деятельность на сегмент средних предприятий, предоставлять услуги литовским и зарубежным финансовым учреждениям, обслуживать международных клиентов и расширять свою деятельность на международных рынках.
В конце июля активы European Merchant Bank в Литве составляли 8,4 млн евро, кредитный портфель - 2,2 млн евро.
Специализированный банк может предоставлять основные банковские услуги - принимать вклады, предоставлять средства в кредит, предоставлять услуги перевода средств и другие услуги за исключением инвестиционных услуг.
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