Eurolines возобновляет сообщение с Киевом и Львовом

"Мы пытаемся понемногу возвращаться на восточный рынок. Пока туристическое сообщение автобусами замерло, мы ожидаем поначалу больше пассажиров, которые будут ездить по работе. Осенью, думаю, станет больше студентов в направлении Украины. Мы будем наблюдать за ситуацией и если потребность будет расти, то увеличим число рейсов в направлении Украины", - сказал для пресс-релиза глава Eurolines Эдмундас Павловас.

Предприятие планирует возить пассажиров в Киев и Львов два раза в неделю - по пятницам и субботам, обратные рейсы в Вильнюс планируются по субботам и воскресеньям. Поездки во Львов из Вильнюса и Каунаса пока планируются организовывать каждую субботу.

Сейчас Eurolines выполняет автобусные рейсы в Варшаву, Гданьск, Ригу, Таллин и Пярну.