Euroapotheca завершила приобретение аптечной сети в Швеции

Компания Euroapotheca, входящая в группу Vilniaus prekyba Нериюса Нумавичюса и владеющая одной из крупнейших в Литве сетей аптек Eurovaistine, в четверг завершила сделку по приобретению 189 шведских аптек Apoteksgruppen и стала одной из крупнейших аптечных сетей в регионе.