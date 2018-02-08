До конца марта Euroapotheca завершит и другую связанную сделку, которую уже одобрила Антимонопольная служба Швеции - по приобретению у частных инвесторов еще 156 аптек Apoteksgruppen.
Стоимостью обеих сделок - более 300 млн. евро.
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