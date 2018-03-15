Euroapotheca приобрела эстонскую сеть аптек

Euroapotheca сообщила ее дочернее предприятие в Эстонии Euroapteek в среду завершила сделку с финской компанией Yliopiston Apteekki ("Университетская аптека"), купив 13 аптек Ulikooli Apteek.
Новые аптеки будут включены в сеть аптек Euroapotheca в Эстонии - Euroapteek. Последняя также будет предоставлять услуги франшизы еще 11-и аптекам, которые до этого времени действовали под названием Ulikooli Apteek.
В среду завершена и другая проходившая параллельно сделка - предприятие оптовой торговли Euroapotheca в Эстонии Baltfarma купила у финской Yliopiston Apteekki эстонскую сеть розничной торговли Medapta.
Стоимость обеих сделок не сообщается.
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