Euroapotheca приобрела эстонскую сеть аптек

Компания Euroapotheca, входящая в группу Vilniaus prekyba Нериюса Нумавичюса и владеющая одной из крупнейших в Литве сетей аптек Eurovaistine, купила эстонскую сеть аптек Ulikool Apteek ("Университетская аптека").
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Euroapotheca сообщила ее дочернее предприятие в Эстонии Euroapteek в среду завершила сделку с финской компанией Yliopiston Apteekki ("Университетская аптека"), купив 13 аптек Ulikooli Apteek.

Новые аптеки будут включены в сеть аптек Euroapotheca в Эстонии - Euroapteek. Последняя также будет предоставлять услуги франшизы еще 11-и аптекам, которые до этого времени действовали под названием Ulikooli Apteek.

В среду завершена и другая проходившая параллельно сделка - предприятие оптовой торговли Euroapotheca в Эстонии Baltfarma купила у финской Yliopiston Apteekki эстонскую сеть розничной торговли Medapta.

Стоимость обеих сделок не сообщается.

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