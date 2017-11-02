Ответственный за бюджет Евросоюза (ЕС) Гюнтер Эттингер намерен содействовать Литве в обеспечении дальнейшего финансирования ЕС закрытия Игналинской АЭС (ИАЭС). По его словам, Литва в одиночку не потянет такое финансовое бремя, сообщает BNS.
Guenther Oettinger
© AFP / Scanpix

После встречи с членами Комитета по евроделам Сейма Литвы Г.Эттингер сказал журналистам, что сейчас Еврокомиссия (ЕК) подсчитывает, сколько точно Литве понадобится средств на закрытие недействующей станции.

"Сейчас мы проверяем ситуацию и нам нужно больше ясности, сколько средств нужно вложить и сколько времени занимает закрытие. Поэтому я готов создать свою линию финансирования в следующей финансовой перспективе (ЕС - ред.) Мне нужна поддержка моих коллег, Европарламента и Совета (ЕС - ред.). Но будьте уверены, что это будет справедливое партнерство, потому что мы знаем, что потянуть такую сумму денег для Литвы и для ее бюджета было бы неправильно и невозможно", - сказал Г. Эттингер журналистам в Сейме.

Он сказал, что поддержит Литву в вопросе о закрытии ИАЭС.

"Я могу заверить (что средства будут выделены - BNS), но сколько-то денег не хватит. Нужно будет много денег. Я приложу все усилия, чтобы поддержать Литву справедливым и конструктивным путем", - сказал Г. Эттингер.

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