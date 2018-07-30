Наверное, секрет в том, что Van Wurst – объединяет бельгийскую и немецкую кухню, приспособленные для желудка литовцев. Дайнюс Друнгилас признал, что заказывает в этом ресторане одну порцию картошки на всю семью (ее достаточно для 2-3 человек).

Об этом сказано и в меню: "порция картошки, которую не съесть". За комплекс из разных видов колбасок, картошки и напитка, здесь платят 7-8 евро.

Если брать колбаски отдельно, то они стоят 3-3,5 евро, другие блюда стоят 3-5 евро. За капусту, огурцы или острый перец придется заплатить еще 1 евро. По 1 евро здесь продают и пончики. Напитки разных видов стоят 1,5-3,5 евро.

"Порции у нас самые большие, если говорить о бельгийской картошке. Мы решили объединить бельгийский картофель с немецкими колбасками. Это еда для людей, которые живут в быстром темпе. В спешке здесь можно остановиться, быстро поесть и бежать дальше", – сказал Друнгилас.

Гордостью кухни он считает колбаски карривурст с особым горячим соусом. Это блюдо пользуется популярностью в Германии. Номер два – бельгийский картофель из Брюсселя.

"Литовцы любят есть мясо с картошкой. Это очень литовское сочетание: если не хватило мяса, заполнишь пустоту картошкой, не хватает картошки, так поешь мяса. Но если я один беру порцию картошки, не могу ее одолеть. В мой желудок столько еды не вмещается. Это для очень голодных", – смеется Друнгилас.

По его мнению, в Паланге очень небольшой выбор фастфуда.

"Эта сфера в Паланге ограничивается как я ее называю "бумажной шавермой". Вот мы и предложили настоящий фастфуд – колбасу и картошку", – сказал Друнгилас.

В Van Wurst одновременно работают 3-4 человека, ждать заказ придется 15-20 минут.

Как картошку, так и колбаски готовят на месте, за процессом можно наблюдать, так как кухня открытая.