Эстонский концерн Magnum открыл свою первую аптеку в Литве

Концерн Magnum, занимающийся оптово-розничной торговлей лекарственными средствами, управляемый эстонским предпринимателем Маргусом Линнамае, в Вильнюсском торговом центре Ozas открыл в пятницу свою первую аптеку Apotheka vaistine в Литве.
© DELFI / Domantas Pipas

"Это самый логичный шаг. После Эстонии и Латвии это самый близкий рынок", - сказала BNS на открытии в пятницу руководитель Apotheka vaistine Кадри Улла.

Apotheka vaistine, по её словам, будет отличаться от других своим уровнем обслуживания клиентов.

"Мы предлагаем индивидуальное обслуживание для каждого персонально. Мы заботимся о каждом клиенте. Мы также хотим в наших аптеках предоставлять различные услуги и персональные консультации. Это очень личный подход - это то, чем мы хотим выделиться среди других", - сказала Улла.

По ее словам, Apotheka vaistine планирует расширяться и в других городах Литвы.

"У нас есть планы. Мы обязательно пойдём в другие крупные города Литвы. Я не могу много говорить о времени, когда это будет, но да, мы пойдём в другие крупные города - Каунас, Клайпеду, Шяуляй, Паневежис и так далее", - сказала К.Улла.

До открытия аптеки в Литве Магнум уже имел аптеки в Латвии и Эстонии.

До сего времени концерн Magnum продавал лекарства для животных в Литве - его оптовая компания Magnum veterinarija работает в Литве с 1994 года.

Единственным акционером Apotheka Pharma является группа Magnum, которая работает во всех трёх странах Балтии и в Финляндии.

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