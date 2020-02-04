Эстонская My Fitness купила литовские спортклубы Gym Plius

По данным Реестрового центра, единственным акционером Gym Plius компания My Fitness стaла 30 января. До этого предприятием владели Айридас Кондротас и компания литовского капитала Invefina.
У Gym Plius в Литве 10 спортклубов, из которых шесть – в Вильнюсе, три – в Каунасе и один в Паневежисе.
My Fitness принадлежит 19 спортклубов в Эстонии, 11 в Латвии, а в прошлом году компания открыла в Вильнюсе первый в Литве спортклуб, инвестиции в него составили 1,3 млн евро.
Доходы Gym Plius от продаж в 2018 году увеличились в 2,2 раза до 2,805 млн евро, компания заработала 430,9 тыс. евро чистой прибыли, между тем в 2017 году ее убытки составили 26 тыс. евро.
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