Эстонская компания построит в Вильнюсе терминал почтовых отправлений

"Пока конкретики нет, (...) предварительно в 2020-2021 году он должен быть построен", – сказал BNS глава компании недвижимости Credit Index Lietuva, которой владеет Loginpost, Миндаугас Баранаускас.
Он не раскрыл объем инвестиций в строительство.
Компания на территории в 2,6 гектара планирует построить двухэтажный терминал площадью 8,8 тыс. кв. метров, говорится в проектных предложениях, представленных Вильнюсской мэрии.
Рядом намечается возвести административные помещения, автомобильную стоянку на 100 мест.
Строительный проект по заказу Credit Index Lietuva подготовила компания MZ projektai.
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