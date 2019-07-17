Зарегистрированная в Эстонии компания Baltic Bioethanol планирует построить в Кедайняйской свободной экономической зоне (СЭЗ) завод биоэтанола стоимостью 180 млн. евро, пишет деловая газета Verslo zinios.
© DELFI / Karolina Pansevič

Биоэтанол второго поколения будет производиться из соломы. Сейчас выясняются возможности поставок соломы на предприятие, идут переговоры с фермерами.

Строительство завода может начаться в 2021-2022 гг., проект будет финансироваться на средства различных фондов и финансовых учреждений.

Подобные инвестиционные проекты Baltic Bioethanol реализует в Латвии и Венгрии.

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