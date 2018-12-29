Сначала планировалось начать эти переговоры в декабре, однако они были отложены, и теперь представители Eesti Raudtee и "Укрзализныця" встретятся 17 января, сообщила в пятницу агентству BNS пресс-секретарь Eesti Raudtee Моника Лиллес.
В конце ноября компания "Укрзализныця" сообщала, что поезд Киев-Рига работает в настоящее время с почти нулевой рентабельностью, однако поскольку речь идет о периоде несезона, а маршрут только открылся, можно считать запуск поезда успешным.
По данным компании, за восемь рейсов на маршруте перевезено 2100 пассажиров, из них 1000 - в Литву или из Литвы, и 950 в Латвию или из Латвии.
Поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига раз в неделю курсирует с 28 сентября этого года.
Эстония планирует продлить поезд "четырех столиц" до Таллинна (1)
Обсуждение продления до Таллинна поезда Киев - Рига...
Глава Forum Cinemas в странах Балтии: кинотеатры делают ставку на повышение комфортности (3)
Комментируя тенденции, которые будут доминировать на...
Решение о продлении экономических санкций ЕС в отношении РФ вступает в силу (3)
Штрафные меры Брюсселя распространяются на финансовый,...
Больше всего молочных продуктов в этом году вывезено в Ливию, мясопродуктов - во Вьетнам (154)
География литовского экспорта с каждым годом...
Суд: Литовские железные дороги на законном основании купили шпалы у Swetrak (6)
Подписанный государственными Литовскими железными...
TOP новостей
Опрос: человек года – президент Литвы Даля Грибаускайте (32)
Человеком года жители Литвы считают президента Далю...
Президент Литвы поделилась самыми запоминающимися мгновениями 2018-ого года (12)
За несколько дней до Нового года президент Литвы Даля...
Глава Forum Cinemas в странах Балтии: кинотеатры делают ставку на повышение комфортности (3)
Комментируя тенденции, которые будут доминировать на...
Погода: снег окончательно исчезнет с уходящим годом (5)
Субботнее утро на востоке Литвы начнётся со скользких...