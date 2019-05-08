Так как осенью прекращается торговля электроэнергией между Беларусью и Литвой, то в дальнейшем российское электричество будет поступать в Балтийские страны через Латвию.

Сейчас российское электричество, производимое из ископаемых источников, но не облагаемое квотами на выброс углекислого газа, попадает на эстонский рынок через Литву, передала "Актуальная камера". Стоимость такого электричества практически в два раза ниже, чем цена на электричество, производимое предприятием Eesti Energia из сланца. Причина разницы в ценах заключается в налогах, которые необходимо платить в Эстонии.

"Что касается, например, таможенной защиты, то это в компетенции Европейского союза и Еврокомиссии, государства ЕС отдельно ее устанавливать не могут. Но мы договорились с латышами о введении тарифа за использование инфраструктуры, предположительно осенью", – пояснил вице-канцлер отдела энергетики Министерства экономики Тимо Татар.

Подобный тариф на импортированное из России электричество уже много лет использует Финляндия. Введение тарифа запланировано на осень, так как в это время в Беларуси будет готова атомная электростанция.

Литва в свою очередь приняла закон, прекращающий торговлю электроэнергией между Беларусью и Литвой после окончания строительства атомной электростанции. Балтийские страны пока что не могут обойтись без российской электросети, поэтому электричество из России теперь будет поступать через Латвию.

"По сути этот тариф основан на расходах, который возникает при импорте российского электричества. Это не устранит нечестную конкуренцию, но хотя бы частично ее смягчит", – сказал руководитель государственной компании Elering Таави Вескимяги.

Руководитель Eesti Energia в свою очередь заявил, что от частичного облегчения ситуации никакого прока не будет и для российской стороны необходимо установить налоговую ставку, которая равнялась бы налоговой нагрузке из-за выбросов CO2.