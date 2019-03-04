По предварительным данным, инвестиции в новую систему учета с 2019 по 2023 год составят 200 млн. евро.
ESO сообщает, что проведут шесть консультаций с участием местных и иностранных поставщиков и производителей. Закупки будут проводить в форме конкурентного диалога: каждый поставщик сможет предоставить заявку, а ESO будет вести диалог с выбранными кандидатами. Участников ознакомят с технической спецификацией, после чего они смогут выступать с предложениями. Победит самое экономически выгодное предложение.
"Мы постараемся выбрать наилучший вариант по соотношению цены и качества. Мы анализировали опыт внедрения современного способа учета в разных странах Западной Европы, допущенные ошибки и пользу. Поэтому мы и выбрали такую стратегию закупки, которая применялась в других странах", - сказал представитель ESO Ренальдас Радвила.
По его словам, внедренная система должна будет поддерживать коммуникацию со счетчиками и обеспечивать наблюдение за всей инфраструктурой и управление ею. Система также должна будет собирать данные учета, необходимые для управления сетью, обрабатывать, проверять и утверждать полученные данные, передавать их в другие бизнес системы ESO.
После внедрения новой системы надеются на снижение потребления электроэнергии, поскольку клиенты смогут лучше разобраться в своих привычках, будут принимать рациональные решения для экономии электроэнергии. Также снизятся убытки компании, можно будет точнее планировать инвестиции в сеть, система позволит создать условия дерегулирования на рынке электроэнергии для частных клиентов.
На данный момент будущие инвестиции согласовывают с Государственной комиссией по ценам. Договор с поставщиком планируют подписать в первом квартале 2020 года, а массовую замену счетчиков планируют начать в 4 квартале 2020 года.
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