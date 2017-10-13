ESO позаимствует у Lietuvos energija 100 млн. еро

Предприятие по распределению электроэнергии и газа Energijos skirstymo operatorius (ESO) получит заем на сумму 100 млн. евро у выпустившей "зеленые" облигации компании Lietuvos energija. Предприятие намерено инвестировать в модернизацию сети.
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"Соглашение благоприятствует бизнесу, потому что не предусматривает обычные для кредитования ограничения - гарантии, поручительство, залог, административную плату, другие ограничения", - сказал для пресс-релиза директор Службы по финансам и администрированию ESO Аугустас Драгунас.

ESO будет платить компании Lietuvos energija за кредит сроком на 10 лет 2,23% годовых, сообщило предприятие. Намечается инвестировать в замену воздушных ЛЭП подземными, обновление трансформаторных подстанций.

Lietuvos energija в начале июля разместила на внутреннем и внешнем финансовых рынках эмиссию "зеленых" облигаций номинальной стоимостью 300 млн. евро.

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