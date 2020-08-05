Литовское агентство поддержки бизнеса сообщило, что получило заявку ESO в рамках инвестиционного инструмента ЕС "Модернизация и развитие электрораспределительных сетей".
Как сообщает агентство, инвестиции Фонда конвергенции выделяются на создание современного, безопасного и мощного энергетического сектора. В общей сложности в рамках четвертого приглашения намечается инвестировать 6,5 млн евро.
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