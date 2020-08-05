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Госкомпания Energijos skirstymo operatorius планирует четвертый этап модернизации электрораспределительных сетей, а общие инвестиии составят 13,5 млн евро. Для этого этапа ожидается получение финансовой помощи Евросоюза (ЕС) на сумму 6,7 млн евро.
Elektra
Elektra
© Unsplash

Литовское агентство поддержки бизнеса сообщило, что получило заявку ESO в рамках инвестиционного инструмента ЕС "Модернизация и развитие электрораспределительных сетей".

Как сообщает агентство, инвестиции Фонда конвергенции выделяются на создание современного, безопасного и мощного энергетического сектора. В общей сложности в рамках четвертого приглашения намечается инвестировать 6,5 млн евро.

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