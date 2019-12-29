Если Сейм не увеличит налоги на свалки, Каунас обещает пересчитать налог на мусор

"Мы пересчитаем, и эта часть, вероятно, снизит налог", - говорит Радета Савицкене, глава отдела охраны окружающей среды, в комментарии, переданном муниципалитетом BNS.
На заседании Каунасского городского совета 17 декабря были утверждены более высокие цены на вывоз мусора. По оценкам муниципалитета, цены вырастут примерно на 16 процентов. Это будет означать увеличение платы на несколько центов - евро, в зависимости от типа контракта или площади квартиры.
Одной из причин повышения цен стал налог на загрязнение свалочных отходов, выросший с 5 до 27,5 евро по всей Литве.
Однако 20 декабря Сейм решил, что в следующем году этот сбор останется таким же, как и в 2018-2019 годах - 5 евро.
В Каунасе стоимость вывоза мусора также увеличивается, поскольку она включает в себя более высокую стоимость сжигания и большее количество сжигаемого мусора.
Ожидается, что новые расценки вступят в силу с марта следующего года.
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