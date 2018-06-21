За такой проект проголосовали 76 депутатов, 6 воздержались, 1 был против. Проект продолжат обсуждать осенью.

Закон должен вступить в силу с начала 2019 года.

"Магазинам розничной торговли запрещается работать в последнее воскресенье каждого месяца и в праздничные дни", – такой формулировкой дополнят 123 ст. ТК.

Проект зарегистрировал член фракции "Порядка и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис.

В пояснении к поправке сказано, что сейчас обслуживающий персонал не может отмечать праздники и побыть с семьей, поскольку магазины и торговые центры в Литве в праздники работают.

"Цель проекта – обеспечить работникам право на отдых в праздники и в последнее воскресенье каждого месяца, дать работникам возможность проводить больше времени с домочадцами", – сказано в пояснении.

Член фракции "крестьян" Томас Томилинас в фейсбуке указал, что парламент принял такое решение, поскольку торговцы сами не хотят решить вопрос работы в выходные дни:

"Если Магомет не идет к горе, то гора идет к Магомету. Поскольку ТЦ затягивают подписание соглашения об уважении к нашим государственным праздникам, не хотят предоставить возможность кассирам и работникам побыть с семьей в праздники, а реальную сознательность проявил только Lidl, у парламента не осталось выбора, он начал обсуждение закона, который ограничит работу в праздники.

Мнение общества очевидно, исследование провела компания Spinter tyrimai. 70 процентов поддерживают запрет на работу в праздники".

Исполнительный директор Литовской ассоциации торговых компаний Лауринас Вилимас критически оценил такое решение парламента и предупредил, что это будет иметь и отрицательные последствия.

"Такие обсуждения в парламенте вызывают беспокойство, поскольку не провели анализ влияния таких перемен. Беспокоит и то, что хотят регулировать работу бизнеса, а проект внесен в ТК, который регулирует отношения между работодателем и работником и не имеет ничего общего с регулированием бизнеса", – сказал Вилимас.

По его словам, в результате принятия таких решений, снизится количество работников. По предварительным подсчетам, работы могут лишиться 5000 человек. В результате уменьшатся доходы "Содры" и поступления подоходного налога.

По данным "Содры" в Литве работает 61 500 продавцов.