За такой проект проголосовали 76 депутатов, 6 воздержались, 1 был против. Проект продолжат обсуждать осенью.
Закон должен вступить в силу с начала 2019 года.
"Магазинам розничной торговли запрещается работать в последнее воскресенье каждого месяца и в праздничные дни", – такой формулировкой дополнят 123 ст. ТК.
Проект зарегистрировал член фракции "Порядка и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис.
В пояснении к поправке сказано, что сейчас обслуживающий персонал не может отмечать праздники и побыть с семьей, поскольку магазины и торговые центры в Литве в праздники работают.
"Цель проекта – обеспечить работникам право на отдых в праздники и в последнее воскресенье каждого месяца, дать работникам возможность проводить больше времени с домочадцами", – сказано в пояснении.
Член фракции "крестьян" Томас Томилинас в фейсбуке указал, что парламент принял такое решение, поскольку торговцы сами не хотят решить вопрос работы в выходные дни:
"Если Магомет не идет к горе, то гора идет к Магомету. Поскольку ТЦ затягивают подписание соглашения об уважении к нашим государственным праздникам, не хотят предоставить возможность кассирам и работникам побыть с семьей в праздники, а реальную сознательность проявил только Lidl, у парламента не осталось выбора, он начал обсуждение закона, который ограничит работу в праздники.
Мнение общества очевидно, исследование провела компания Spinter tyrimai. 70 процентов поддерживают запрет на работу в праздники".
Исполнительный директор Литовской ассоциации торговых компаний Лауринас Вилимас критически оценил такое решение парламента и предупредил, что это будет иметь и отрицательные последствия.
"Такие обсуждения в парламенте вызывают беспокойство, поскольку не провели анализ влияния таких перемен. Беспокоит и то, что хотят регулировать работу бизнеса, а проект внесен в ТК, который регулирует отношения между работодателем и работником и не имеет ничего общего с регулированием бизнеса", – сказал Вилимас.
По его словам, в результате принятия таких решений, снизится количество работников. По предварительным подсчетам, работы могут лишиться 5000 человек. В результате уменьшатся доходы "Содры" и поступления подоходного налога.
По данным "Содры" в Литве работает 61 500 продавцов.
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