"Мы озабочены подозрениями в масштабном загрязнении природы, поэтому не можем оставаться в стороне и ждать ответы на возникшие вопросы. Ответственный взгляд надо не только декларировать, но и осуществлять на всех стадиях процесса", - сказала представитель Kesko Senukai Элона Уцкуте.

По ее словам, уже закупленная продукция Grigeo останется на прилавках, но новую заказывать не будут.

Пресс-секретарь сети Norfа Дарюс Рилишкис сказал DELFI, что продукцию, которая стоит на прилавках, продадут, но закупку новой остановят до получения ответов правоохраны на все возникшие вопросы в связи с загрязнением.

7 января магазины сети Iki сообщили, что не будут закупать продукцию Grigeo. Другие сети еще думают, как поступить.

Kesko Senukai в странах Балтии принадлежат 104 магазина.

DELFI напоминает, что 7 января прокуратура сообщила о том, что начато расследование в связи с тем, что Grigeo Klaipėda подозревают в сливе неочищенных стоков в Куршский залив. Прокуроры подозревают, что эти действия были преднамеренными. По мнению прокуроров, такое делали не первый год, поэтому природе нанесен огромный ущерб. Речь шла о том, что штраф может составлять 5 млн. евро. Компания сообщила, что берет на себя всю ответственность и проводит внутреннее расследование.

"Собравшимся работникам компании я сказал и всей Литве могу повторить, что мы берем на себя ответственность, не будем ее избегать – мы сделаем все, чтобы выяснить причины этого происшествия, устранить их, чтобы подобное не повторилось", – сказал президент Grigeo Гинтаутас Пангонис.