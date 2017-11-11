Одним из основных пунктов, по которым сторонам не удается достичь согласия, является финансовое соглашение о выплатах Лондона в бюджет Евросоюза. По расчетам Еврокомиссии, Соединенное Королевство должно выполнять свои финансовые обязательства до 2020 года, поскольку, находясь в составе ЕС, оно обязалось участвовать в финансировании европейских программ, рассчитанных на период с 2014 по 2020 годы. В настоящее время сумма претензий Евросоюза к Лондону составляет 60 млрд евро. Хотя премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что Лондон не отказывается от своих обязательств, она ни разу не назвала сумму, которую готова заплатить Великобритания.
Евросоюз также хочет добиться от Лондона ясности в таких ключевых вопросах, как права граждан каждой из сторон после завершения процесса Brexit и граница между Северной Ирландией и членом ЕС Ирландией. Правительство Великобритании надеется как можно скорее перейти ко второй фазе переговоров, в которой будут обсуждаться отношения сторон после "развода", в частности соглашение о свободной торговле и возможность доступа Лондона к европейскому внутреннему рынку.
Формальное решение о переходе к заключительной фазе переговоров должно быть принято на саммите ЕС 14-15 декабря в Брюсселе. Если Великобритания не даст пояснений по трем основным пунктам в установленный ЕС двухнедельный срок, начало второй фазы переговоров перенесут на февраль либо март 2018 года.
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