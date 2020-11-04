ЕС выделил 17,3 млн евро на углубление Клайпедского морского порта

"Инвестиции позволят порту сохранить конкурентоспособность в регионе, кроме того, он станет более безопасным для судоходства и более дружественным для окружающей среды", – отметил в пресс-релизе министр коммуникаций и транспорта Литвы Ярослав Наркевич.

После реализации проекта, углубление всего внутреннего канала Клайпедского порта будет доведено до 15 метров.

Работы планируется завершить весной 2022 года.