ЕС выделил 17,3 млн евро на углубление Клайпедского морского порта

"Инвестиции позволят порту сохранить конкурентоспособность в регионе, кроме того, он станет более безопасным для судоходства и более дружественным для окружающей среды", – отметил в пресс-релизе министр коммуникаций и транспорта Литвы Ярослав Наркевич.
После реализации проекта, углубление всего внутреннего канала Клайпедского порта будет доведено до 15 метров.
Работы планируется завершить весной 2022 года.
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