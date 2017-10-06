На некоторые виды горячекатной стали и сплавов импортерам придется заплатить дополнительную сумму в размере 96,50 евро за одну тонну, сообщили в Еврокомиссии в пятницу, 6 октября.
Сталь, на которую введены новые пошлины, может использоваться для производства труб, в судостроительной и автомобилестроительной отраслях.
Эта мера Брюсселя призвана защитить европейских производителей, таких как Thyssenkrupp, Tata Steel и ArcelorMittal, от недобросовестной конкуренции. Повышение пошлин на сталь стоит в ряду других антидемпинговых пошлин, направленных в первую очередь против сталелитейных производителей из Китая, который существенно влияет на мировой рынок, удерживая низкие цены на сталь.
Ранее для укрепления своих рыночных позиций компании Thyssenkrupp и Tata Steel объявили об объединении их сталепроизводящих подразделений.
Средства, полученные от дополнительных штрафных пошлин, будут направлены в казну ЕС.
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