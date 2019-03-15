ЕС ввел санкции против восьми россиян за инцидент в Керченском проливе

В санкционный список попали, в частности, глава глава погранслужбы ФСБ в аннексированном Крыму и Севастополе Сергей Станкевич, его заместитель Андрей Шеин, капитан сторожевого корабля "Дон" Алексей Саляев, капитан корабля "Изумруд" Андрей Шипицин и капитан противолодочного корабля "Суздалец" Сергей Щербаков.
Помимо них в список включены сотрудники ФСБ в Крыму Руслан Ромашкин и Алексей Шатохин, а также командующий Южным военным округом российской армии Александр Дворников.
Лицам, попавшим в санкционный список Евросоюза, будет запрещен въезд на территорию входящих в него стран. Также в случае, если на территории Евросоюза у них есть какие-либо активы, все они будут заморожены. Всего в санкционном списке ЕС сейчас 183 человека.
Конфликт в Керченском проливе
Утром 25 ноября украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", подошедшие к Керченскому проливу со стороны Черного моря, были встречены российскими пограничными катерами.
Через несколько часов российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский буксир. В ФСБ объяснили это тем, что суда ВМС Украины "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию" и нарушили государственную границу России. Захваченные суда вместе с экипажем были доставлены в Керчь. Всего были задержаны 24 человека.
После инцидента Украина объявила военное положение в приграничных с Россией областях и ввела ограничения на въезд россиян в страну. СБУ возбудила уголовное дело по статьям о подготовке и ведении агрессивной войны и о покушении на убийство. Подозреваемыми по нему проходят восемь россиян, в том числе капитаны трех кораблей, участвовавших в конфликте с российской стороны.
Страны Евросоюза, НАТО и США призвали Россию восстановить свободу прохода судов в Керченском проливе и вернуть захваченные корабли Украине. Украина настаивает на международном статусе Керченского пролива и обвиняет Россию в препятствовании судоходству.
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