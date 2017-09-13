За принятие программы "wifi4eu" во вторник, 12 сентября, проголосовал Европарламент на заседании в Страсбурге.
Муниципалитеты и госучреждения смогут в режиме онлайн подавать заявки на выделение средств в рамках этой программы. При этом они должны обеспечить работу терминалов Wi-Fi в течение по меньшей мере трех лет.
По словам комиссара ЕС по цифровой экономике Марии Габриэль, власти городов и деревень сами определят, в каких местах необходимо установить терминалы в первую очередь.
Цель программы — охватить интернетом прежде всего малонаселенные регионы. При этом использование бесплатного интернета для граждан будет максимально просто, сообщила Габриэль.
Достаточно будет лишь один раз зарегистрироваться и затем пользоваться точками "wifi4eu" по всему ЕС.
По планам, терминалы беспроводного интернета в рамках программы начнут работать в 2018 году.
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