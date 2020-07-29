ЕС принял пакет мер реагирования на политику Китая в Гонконге

Евросоюз подтверждает поддержку высокой степени автономии Гонконга по принципу "одна страна — две системы" и выражает солидарность с жителями Гонконга, указано далее в документе.
Какие ограничительные меры принял ЕС по отношению к Китаю
Одной из мер реагирования ЕС на политику Пекина в Гонконге станут ограничения на экспорт в Китай специального компьютерного оборудования и технологий, которые могут быть использованы для наблюдения за населением Гонконга или его притеснения.
Кроме того, Совет ЕС постановил облегчить процесс получения жителями Гонконга виз стран-членов ЕС и стипендий для обучения гонконгских студентов в Евросоюзе. Также государства Евросоюза пересмотрят практику экстрадиции и других договорных обязательств, касающихся Гонконга, говорится в постановлении Совета ЕС.
Хайко Мас о реакции ЕС на политику Пекина в Гонконге
Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) назвал введение ЕС единых мер реагирования на действия китайских властей в Гонконге "знаком солидарности" с людьми, "опасающимися ограничений свобод".
"После принятия закона о национальной безопасности Гонконга было бы разумно относиться к Гонконгу как к материковому Китаю в вопросе экспорта товаров, которые могут быть использованы для притеснения населения", — добавил Мас.
В то же время в постановлении Совета ЕС о мерах реагирования на действия властей КНР в Гонконге нет ни слова об экономических санкциях против Китая или возможных санкциях против отдельных политиков, отмечает агентство dpa. Кроме того, во многих областях последнее слово относительно того, какие санкции применять и применять ли их вообще, остается за правительствами стран-членов ЕС.
Закон о нацбезопасности Гонконга
Закон о защите нацбезопасности Гонконга закрепил самые серьезные перемены для Гонконга за более чем 20-летний период. Среди прочего, в документе говорится о возможности направлять китайские силы госбезопасности в этот специальный административный район КНР.
С 2019 года Гонконг охвачен массовыми протестами против усиления влияния Пекина в автономном округе и принятия решений, ограничивающих гражданские свободы его жителей. Эти выступления нередко выливались в уличные беспорядки и сопровождались столкновениями с полицией.
Еще до принятия закона о нацбезопасности Гонконга Евросоюз выражал озабоченность планами Китая, а США выступали с осуждением документа. В свою очередь министр иностранных дел Китая Ван И назвал международную критику спорного закона "вмешательством во внутренние дела КНР".
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