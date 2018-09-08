Требование Лондона о создании зоны свободной торговли и предложенные им таможенные правила политик назвал "неприемлемыми", говорится в стенограмме его встречи с британскими парламентариями, которую в пятницу, 7 сентября, опубликовала Еврокомиссия. По словам Барнье, планы Лондона "ставят под сомнение целостность европейского внутреннего рынка".
План премьер-министра Терезы Мэй предусматривает принятие с Евросоюзом "свода правил" для промышленных изделий, чтобы обеспечить беспрепятственное производство товаров, для которого необходима транспортировка полуфабрикатов между Великобританией и континентальной Европой.
Согласно плану Мэй, после "Брекзита" должно прекратиться свободное передвижение граждан ЕС между континентом и Великобританией — при том что его сохранение является одним из центральных требований Брюсселя. Кроме того, Лондон намерен покинуть европейский таможенный союз. Для избежания контроля на границе Британия планирует взимать пошлины на товары, экспортируемые в Евросоюз.
На переговорах по "Брекзиту" одним из центральных спорных остается вопрос о том, как избежать контроля на границе Ирландии и Северной Ирландии, которая станет будущей границей ЕС и Великобритании. Брюссель предлагает решение, согласно которому на Северную Ирландию без временных ограничений будут распространяться таможенные правила ЕС. Это означало бы введение таможенного контроля между Северной Ирландией и Великобританией. Правительство в Лондоне это отвергает. Барнье в очередной раз отметил, что без такого решения соглашение о "Брекзите" невозможно заключить.
ЕС отверг основные пункты британского плана "Брекзита" (8)
Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель...
Через эстонский филиал Danske Bank отмыли целых 150 миллиардов долларов (2)
В период 2007-2015 гг. через филиал Danske Bank в Эстонии были...
Регуляторы стран Балтии подписали соглашение о распределении затрат при синхронизации (32)
Регуляторы передающих сетей Литвы , Латвии и Эстонии...
Цена на электроэнергию в Литве поставила рекорд последних лет (20)
В августе электроэнергия в Литве дорожала четвертый...
Две литовские компании затеяли эксперимент: сокращают время работы, оставляя прежнюю зарплату (34)
Две литовские компании решили всерьез бороться с ленью...
TOP новостей
Деятели искусства из стран Европы призвали отменить проведение "Евровидения" в Израиле (17)
Издание Guardian опубликовало открытое письмо около...
Из-за отсутствия границы между Беларусью и Россией страдают тысячи иностранцев (13)
Многие туристы выезжают из Беларуси в соседнюю...
ЕС отверг основные пункты британского плана "Брекзита" (8)
Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель...
В Литве снизились темпы распространения ВИЧ-инфекции (7)
В этом году зарегистрировано в 1,6 раза меньше новых...
Регуляторы стран Балтии подписали соглашение о распределении затрат при синхронизации (32)
Регуляторы передающих сетей Литвы , Латвии и Эстонии...