ЕС готов снизить до нуля ввозные пошлины на автомобили из США

ЕС готов ответить на претензии США, которые обвиняют его в том, что американские ввозные пошлины на автомобили ниже европейских, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.
Amerikietiški automobiliai
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Евросоюз намерен сделать шаг к урегулированию торгового конфликта с США, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 21 июля. По его словам, ЕС готов снизить до нуля ввозные пошлины на американские автомобили.

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Во время своего недавнего визита в США Альтмайер предложил отменить ввозные пошлины на промышленные товары — в том числе, и на автомобили. "Таким образом мы устранили бы претензии США, которые обвиняют Евросоюз в том, что американские ввозные пошлины на автомобили ниже европейских", — подчеркнул министр.

Впрочем, США не слишком заинтересованы в снижении ввозных пошлин до нуля, пишет газета Welt со ссылкой на источники в Еврокомиссии. Вашингтон опасается, что в таком случае на американский рынок попадет еще больше европейских автомобилей.

Торговый конфликт ЕС и США


Президент США Дональд Трамп в феврале объявил о своем намерении ввести штрафные пошлины в размере до 25 процентов на автомобили, импортируемые в США из ЕС, если Евросоюз не начнет переговоры о свободной торговле. Эта мера затронула бы, прежде всего, немецкие автоконцерны.

В свою очередь, страны ЕС в апреле официально одобрили мандат на переговоры об урегулировании торгового конфликта с США. Мандат позволит Еврокомиссии начать переговоры с Вашингтоном об отмене пошлин на промышленные товары, а также об углублении сотрудничества в других областях.

В середине июля Петер Альмайер провел встречу с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером в Вашингтоне. По итогам встречи министр экономики ФРГ заявил, что считает возможным, что стороны торгового конфликта частично придут к компромиссу до конца 2019 года.

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