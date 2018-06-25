Это BNS подтвердила директор по продажам и маркетингу Ermitazas Лайма Скирене. Более подробная информация о сделке будет раскрыта компанией во вторник.

Новостной портал vz.lt в понедельник написал, что могущая стоить 35 млн евро сделка была завершена в прошлую пятницу. Её ещё должен одобрить Советом по конкуренции Эстонии.

Bauhof в Эстонии владеет 13 магазинами строительно-отделочных материалов и бытовых товаров. В настоящее время в сети работает около 450 человек, а в 2016 году оборот компании достиг 91,8 млн евро.

Verslininko Nerijaus Numaviciaus kontroliuojamai „Vilniaus prekybai“ priklausantis „“ Lietuvoje valdo sesias parduotuves Vilniuje, Kaune, Klaipedoje, Siauliuose, Jonavoje ir Ukmergeje.

Принадлежащая предпринимателю Няриюсу Нумавичюсу сеть Ermitazas в Литве владеет шестью магазинами в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Йонаве и Укмярге.

В прошлом году Ermitazas заработал 8,774 прибыли - на 11% больше, чем в 2017 году, когда прибыль составила 7,906 млн евро. Оборот компании за год вырос на 9,8% до 85,402 млн евро.