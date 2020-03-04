Центр открыли премьер Саулюс Сквернялис, министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, глава компании-оператора системы передачи электроэнергии Litgrid Дайвис Вирбицкас.

С. Сквернялис отметил, что открытие центра является символическим, но существенным событием, если говорить о безопасности системы электроэнергии в Литве – как физической, так и кибернетической. Одновременно, по его словам, это важный шаг в дальнейшей успешной реализации Литвой проекта синхронизации.

"Символично, что, наконец, перейдем от десятилетних разговоров, к можно сказать, финишной прямой – в 2025 году здесь будут управлять системой электроэнергии Литвы, частотой, это будет делать не Москва, не московская диспетчерская, как это происходит сегодня", – заявил премьер на церемонии открытия.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас отметил, что дата-центр и центр управления являются инструментов в реализации энергетической независимости страны.

"Строительные работы длились полтора года, построено вовремя, я надеюсь, что общими усилиями проект синхронизации также будет реализован своевременно, то есть в 2025 году", – сказал Ж. Вайчюнас.

По его словам, сотрудничество Литвы, Латвии, Эстонии и Польши в энергетике сейчас особо прочное, а новый центр является еще одним подтверждением того, что проект синхронизации становится реальным.

"Отсюда Литва надежно, безопасно, и что самое важное, самостоятельно, будет управлять своей энергосистемой", – цитируются слова министра в сообщении Litgrid.

Д. Вирбицкас отметил, что хотя система управления, сети передачи данных в центре изолированы от внешних сетей, обеспечение кибернетической безопасность является постоянным процессом, поэтому и подготовка к угрозам всегда должна быть на высшем уровне.

"Именно здесь, из этой капсулы, которая прямо под нами – бетонная капсула является дата-центром и центром управления, отсюда будем управлять частотой после 80-летнего перерыва (...) Это задние можно смело назвать смарт-зданием", – заявил на церемонии журналистам глава Litgrid Дайвис Вирбицкас.

Инвестиции в центр составляют 11,2 млн евро (без НДС). Проект финансировался на средства компании Litgrid.

Как отмечает Litgrid, новый центр управления обеспечит стабильную и безопасную работу энергетической системы страны и управления потоками передачи электроэнергии, а также более высокий уровень физической и кибернетической защиты.

В сентябре 2015 года этот проект правительство признало важным для государства экономическим проектом.

В данный момент частота в системе электроэнергии Литвы и других Балтийских стран управляется из диспетчерской в Москве. К 2025 году Латвия, Литва и Эстония намерены синхронизировать свои сети электропередачи с сетями континентальной Европы.